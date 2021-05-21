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Архив - Донецкая область

В Славянске экс-боевик "ДНР" совершил убийство

21.05.2021 10:00
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В Славянске экс-боевик "ДНР" совершил убийство

В Славянске бывший боевик "ДНР" убил мужчину из огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба местного отдела полиции, передает Трибун.
Тело убитого 56-летнего мужчины обнаружили соседи в гараже, расположенном в микрорайоне «Целинный».
Правоохранителями было установлено, что к убийству причастен 35-летний ранее судимый по ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности) местный житель.
Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли пистолет, автомат Калашникова и патроны к ним. Установлено, что оружие осталось у фигуранта со времен его пребывания в рядах незаконных вооруженных формированиях «ДНР».
Подозреваемому судом избрана мера пресечения – содержание под стражей.
По данному факту открыты уголовные производства по ч.1 ст. 115 (убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.



Теги: Славянск, убийство, боевик, ДНР
 
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