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Зеленский утвердил санкции против глав "ЛДНР" и Крыма
22.05.2021 10:00
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях против главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "главы" аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Под санкциями Украины оказались главарь "ДНР" Денис Пушилин, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Также санкции наложили на десятки веб-ресурсов, связанных с "Л/ДНР" и оккупационным режимом Крыма.
Введенные бессрочные санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения.
Теги: Крым, санкции, ДНР, ЛНР, Зеленский
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