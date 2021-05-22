Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зеленский утвердил санкции против глав "ЛДНР" и Крыма

22.05.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский утвердил санкции против глав "ЛДНР" и Крыма

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях против главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "главы" аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Под санкциями Украины оказались главарь "ДНР" Денис Пушилин, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Также санкции наложили на десятки веб-ресурсов, связанных с "Л/ДНР" и оккупационным режимом Крыма.
Введенные бессрочные санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения.



Теги: Крым, санкции, ДНР, ЛНР, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх