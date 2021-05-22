Зеленский утвердил санкции против глав "ЛДНР" и Крыма

22.05.2021 10:00

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях против главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "главы" аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Под санкциями Украины оказались главарь "ДНР" Денис Пушилин, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Также санкции наложили на десятки веб-ресурсов, связанных с "Л/ДНР" и оккупационным режимом Крыма.

Введенные бессрочные санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения.