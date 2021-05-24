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Дончан предупредили о сокращении подачи воды в три района города
24.05.2021 17:00
Сокращение подачи воды в Ворошиловском, Калининском и Киевском районах Донецка возможно в связи с ремонтными работами на магистральном водоводе. Об этом сегодня сообщил "глава администрации" города Алексей Кулемзин.
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на магистральном водоводе питьевой воды № 7 с 15:00 25 мая до окончания работ возможно сокращение подачи воды на 10-15% в Ворошиловском, Калининском и Киевском районах города", — отметил "мэр".
Он уточнил, что на период ведения работ полностью без холодного водоснабжения останутся жители поселка Котовского в Калининском районе Донецка.
Теги: Донецк, сокращение, водоснабжение
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