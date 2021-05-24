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Сутки в зоне ООС: 6 нарушений "тишины", один украинский воин ранен
За прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, неподалеку от Авдеевки противник использовал минометы 120-мм калибра, а возле населенного пункта Новгородское - минометы 82-мм калибра и ручные противотанковые гранатометы.
Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а возле Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы.
В районе населенного пункта Старогнатовка наемники РФ дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в медучреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Теги: ранение, обстрелы, ООС
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