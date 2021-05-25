Донецкая область вышла из "оранжевой" зоны карантина

25.05.2021 12:00

Все регионы в Украине находятся в "желтой" зоне карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в ранее "оранжевой" Донецкой области показатель процента от эпидпорога пришел в норму (94,4% при норме не выше 100%) и регион перешел в "желтую" зону.

Кроме того, показатели в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях позволяют данным регионам перейти в "зеленую" зону карантина.