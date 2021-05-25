В ОРДО за сутки заразились COVID в 4 раза больше людей, чем на подконтрольной Донетчине

25.05.2021 15:00

Почти триста новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики".

"За последние сутки в ДНР проведено 834 исследования, из них выявлено 237 случаев заболевания, и у 61 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в указанный период сняты с учета с выздоровлением 233 человека, умерли — 22. Кроме того, по результатам восьми экспресс-тестов за сутки определены два человека, которые ранее перенесли вирус.

С учетом последних данных в ОРДО зарегистрировано 37 615 случаев COVID-19: лечение продолжают 4046 пациентов, выздоровели – 30 760 человек, не перенесли болезнь – 2809.

Следует отметить, что в подконтрольной украинскому правительству части Донецкой области за последние сутки выявлено лишь 75 новых случаев заболевания коронавирусом.