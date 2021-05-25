В ПФУ назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии

25.05.2021 11:00

По состоянию на апрель 2021 Пенсионный фонд получил 1,159 млн обращений о пенсионных выплатах от жителей временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Выплата пенсий на неподконтрольных территориях не проводится, – говорится в сообщении Минсоцполитики. – У органов государственной власти есть данные только о том, сколько пенсионеров было до оккупации и сколько из них уже хоть раз обращались за пенсией на подконтрольной территории".