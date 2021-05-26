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Архив - Донецкая область

Ассоциация переселенцев опубликовала список свободных комнат в общежитиях Украины

26.05.2021 09:00
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Ассоциация переселенцев опубликовала список свободных комнат в общежитиях Украины

Председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин опубликовал перечень свободных комнат в общежитиях Украины для временного проживания переселенцев, сообщает Depo.Донбасс.
На своей странице в соцсети он отметил, что информация заинтересует переселенцев, нуждающихся в жилье. Калинин отметил, что проживание бесплатное, оплата только коммунальных услуг.
Свободные комнаты для переселенцев в общежитиях Украины:
Львов, ул. Венгерская, д. 2 — 23 свободных места.
Мелитополь, ул. Героев Сталинграда, д. 13 — два свободных места.
Мелитополь, ул. Гвардейская, д.38 — четыре свободных места.
Мелитополь, ул. Интеркультурная, д. 380 — четыре свободных места.
Вольногорск, ул. Юрия Устенко, д. 29а — одно свободное место.
Изюм, пр. Независимости, д. 65 — 21 свободное место.
Золочев, ул. Филатова, д. 20 — 30 свободных мест.
Дергачи, ул. Научная, д. 26 — шесть свободных мест.
Телефон для справок: +38 044 356 65 50.
По словам Калинина, общежития оборудованы при содействии Украинского фонда социальных инвестиций за счет средств немецкого Банка развития KfW.



Теги: Донбасс, жилье, переселенцы
 
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