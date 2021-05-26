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На Донетчине в результате обстрела ранен мирный житель
26.05.2021 14:00
Сегодня, 26 мая, в селе Славное в результате вражеского обстрела мирный житель получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской городской военно-гражданской администрации в Фейсбуке.
"Мирный житель получил огнестрельное осколочное проникающее слепое ранение передней поверхности грудной клетки справа, в результате чего у мужчины произошел перелом третьего ребра, правосторонний гемопневмотореск, гемоторогический шок 2 степени. Полные обстоятельства событий устанавливаются", - сказано в сообщении.
Раненый сразу был доставлен в Кураховскую городскую больницу, после чего направлен в военный госпиталь №66 Покровска.
Теги: Донбасс, ранение, обстрел, житель
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