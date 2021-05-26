Сегодня состоятся видеопереговоры политсоветников "нормандской четверки"

26.05.2021 10:00

Встреча политических советников "нормандской четверки" запланирована на 26 мая в формате видеоконференции. Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

"Встреча политических советников нормандской четверки запланирована на завтра. Тематика та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры", - сказал Арестович.

Участие в видеоконференции со стороны Украины будет принимать руководитель Офиса президента Андрей Ермак.