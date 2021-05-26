Зеленский образовал Славянскую городскую ВГА

26.05.2021 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №210/2021 "Об образовании военно-гражданской администрации" в Донецкой области, сообщает сайт главы государства.

"Во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю образовать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - указано в документе.

Командующему объединенными силами, главе Донецкой областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.