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В Мариуполе выделили землю для строительства «университета Ахметова»
Депутаты Мариупольского городского совета проголосовали за разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка для первого в Украине негосударственного горно-металлургического университета «Метинвест Политехники», сообщает Мариуполь сити.
Данное решение поддержали 40 депутатов. Планируется, что современный образовательный хаб для молодежи появиться по проспекту Мира, 105а возле площади Свободы.
Земельный участок, где сейчас пустырь, имеет все необходимое: инженерные сети, транспортную развязку, площадь для строительства общежития. Есть место для создания парковой зоны и общей спортивной зоны для «Метинвест Политехники», Мариупольского государственного университета и других учебных заведений.
Ранее депутаты Мариуполя коллективно обратились к Группе Метинвест с предложением разместить первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет возле площади Свободы. Все фракции городского совета согласились, что «Метинвест Политехника», – это востребованные специальности, современное образование от ведущих ученых Украины и Европы, а также трудоустройство для сотен горожан.
Теги: Донбасс, университет, Мариуполь, строительство, земля, Метинвест
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