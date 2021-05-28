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Архив - Донецкая область

Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю

28.05.2021 16:00
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Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю

Вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны "ДНР" возле пгт. Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в Горловке и имеет паспорт так называемой Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Департамент коммуникации МВД Украины.
Правоохранители установили, что несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, пересекая минные поля, сознательно пришла на линию разграничения возле пгт. Верхнеторецкое. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, у нее есть родственники в Западной Украине.
В настоящее время девушкой занимается ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений у нее нет. С девушкой работают психологи.
Отмечается, что до установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.



Теги: Горловка, девушка, мины, линия разграничения
 
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