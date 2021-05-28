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Порошенко привез на Донбасс оборудование для больницы и армии
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область побывал в Центральной городской больнице Торецка и передал медучреждению кислородные концентраторы. Один из концентраторов для Торецкой больницы приобрел за свои средства известный журналист, ведущий и блогер Дмитрий Чекалкин, который тоже приехал на Донбасс, сообщает LB.ua.
Также Петр Порошенко побывал в 10-й отдельной штурмовой бригаде и передал бойцам 108-го батальона комплект видеонаблюдения, сообщает пресс-служба партии.
В комплекте - камеры наблюдения для 9 взводных опорных пунктов, которые будут объединены в единую сеть, информация будет также поступать и на ротный опорный пункт, и в штаб батальона. По словам военных, это позволяет четко контролировать перемещения врага и усиливает безопасность бойцов на линии фронта.
Теги: , помощь, фонд, больница, ВСУ, Порошенко
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