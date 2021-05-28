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В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО
28.05.2021 17:00
Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения готовы к приему жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые хотят вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогу посещения КПВВ «Гнутово» в Донецкой области.
«Ознакомились с подготовкой КПВВ к развертыванию пунктов вакцинации граждан Украины в случае открытия въезда на контролируемую территории нашего государства с временно оккупированных территорий. Согласно докладу временно исполняющего обязанности начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины все пункты своевременно подготовлены», — отметил Немчинов.
Теги: вакцинация, КПВВ, ОРДЛО, COVID-19
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