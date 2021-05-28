В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»

28.05.2021 12:00

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин озвучил правила въезда в неподконтрольный Украине поселок Седово. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Так, Пушилин объяснил наличие ограничений на въезд «его близостью к линии соприкосновения и угрозой коронавирусной инфекции»:

«Требуется просто заблаговременно зарегистрироваться в местах размещения — местных пансионатах, мини-отелях или у частных предпринимателей. В этом году стоит задача, чтобы как можно больше людей оздоровилось. Опыт прошлого года позволяет говорить о том, что предприниматели идут навстречу. В этом году будет легче, потому что предприниматели зарегистрированы, механизм уже есть».