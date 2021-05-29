Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма

29.05.2021 09:00

Определены 23 заведения высшего образования, в которых пройдут подготовительные курсы поступления абитуриентов с неподконтрольной Украине части Донбасса, населенных пунктов у линии соприкосновения и аннексированного Крыма. Вузы были отобраны специальной комиссией и рекомендованы министерству по делам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает пресс-служба ведомства.

Курсы будут проводится на базе следующих вузов:

ВНУ имени Владимира Даля НТУ "Харьковский политехнический институт" Мариупольский государственный университет Горловский институт иностранных языков "Донбасского государственного педагогического университета" Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Донецкий национальный технический университет НТУУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского Луганский национальный аграрный университет Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Университет государственной фискальной службы Украины Львовский национальный университет имени Ивана Франко Житомирский государственный университет имени Ивана Франко Приазовский государственный технический университет Донбасский государственный педагогический университет НАУ им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" Полтавская государственная аграрная академия Донецкий национальный медицинский университет Донбасская государственная машиностроительная академия Херсонский государственный аграрно-экономический университет Луганский государственный медицинский университет Измаильский государственный гуманитарный университет Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко Одесская национальная академия пищевых технологий

Чтобы попасть на курсы со стипендиальным обеспечением необходимо:

выбрать вуз из списка

обратиться в выбранный вуз любыми средствами связи и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ

при пересечении КПВВ показать приглашение

приехать в вуз в срок с 01 по 20 июня и лично подать заявление; копию паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) (при наличии); копию справки переселенца (при наличии); справку о присвоении ИНН; 4 фото (3х4) и образовательную декларацию.

В Минреинтеграции отметили, что учиться на подготовительных курсах могут молодые люди, которые в текущем учебном году завершили получение полного общего среднего образования. Учеба на подготовительных курсах может осуществляться только один раз и только в одном высшем учебном заведении.

Учеба на подготовительных курсах пройдет с 29 июня по 31 августа.

Во время прохождения подготовительных курсов слушатели получат стипендию в размере примерно 4,5 тысячи гривен, их обеспечат общежитием и привлекут к мероприятиям «психологического, культурно-образовательного и спортивного направления», добавили в Минреинтеграции.

По итогам обучения на подготовительных курсах по каждой учебной дисциплины слушателем сдается итоговый экзамен. В случае его успешной сдачи, абитуриент получает свидетельство о прохождении подготовительных курсов.