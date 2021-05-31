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В Минреинтеграции назвали сроки выплат за разрушенное на Донбассе жильё
Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года. Об этом рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский в программе "Зворотний зв'язок" на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
Оформить компенсацию за полностью разрушенное жилье можно через местный орган власти. Для этого нужно собрать ряд документов.
"Для того, чтобы получить компенсацию за полностью разрушенное жилье, лица, являющиеся собственниками этого жилья, должны обратиться в местный орган власти. Как правило, это военно-гражданская администрация. Обращаться нужно с соответствующим заявлением, к заявлению прилагается ряд документов, в частности копия паспорта, копия индивидуального налогового номера, а также документы, подтверждающие собственность на этот объект жилищного фонда", - сказал он.
Замлинский также рассказал, как определяется компенсация за жилье.
"Недавно Минрегионстрой пересмотрел опосредованную стоимость построенного жилья в сторону увеличения. Эти величины также принимаются во внимание, когда комиссия рассматривает вопрос о компенсации гражданам Украины за разрушенное жилье. Конечно, сумма компенсации также определяется на основе этих нормативов. Хочу отметить, что максимальная сумма средств, которая может быть получена за разрушенное жилье, составляет 300 тыс. грн", - сказал он.
Теги: Донбасс, компенсация, жилье, разрушения, Кабмин
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