На Донбассе сепаратисты обстреляли беспилотник ОБСЕ

01.06.2021 08:00

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был обстрелян сепаратистами из стрелкового оружия на оккупированной части Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 31 мая.

"30 мая, находясь ориентировочно за 1 км к югу от н. п. Новогригорьевка (неподконтрольный правительству, 61 км к северо-востоку от Донецка) для осуществления объявленного полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 7 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 0,8-1 км к северо-востоку", - говорится в документе.

Как добавили международные наблюдатели, инцидент произошел, когда беспилотник осуществлял полет над позициями сепаратистов "примерно в 900 м к северо-востоку от местоположения патруля".

В Миссии добавили, что БПЛА пытались еще и глушить.

Также в отчете говорится, что 30 мая у Дачного в Луганской области был потерян контроль над пространственным положением БПЛА СММ малого радиуса.

"Вернуть БПЛА не удалось. Команда Миссии покинула этот район", - добавили наблюдатели.