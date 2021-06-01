Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе сепаратисты обстреляли беспилотник ОБСЕ

01.06.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе сепаратисты обстреляли беспилотник ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был обстрелян сепаратистами из стрелкового оружия на оккупированной части Донецкой области. Об этом говорится в отчете  СММ ОБСЕ от 31 мая.
"30 мая, находясь ориентировочно за 1 км к югу от н. п. Новогригорьевка (неподконтрольный правительству, 61 км к северо-востоку от Донецка) для осуществления объявленного полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 7 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 0,8-1 км к северо-востоку", - говорится в документе.
Как добавили международные наблюдатели, инцидент произошел, когда беспилотник осуществлял полет над позициями сепаратистов "примерно в 900 м к северо-востоку от местоположения патруля".
В Миссии добавили, что БПЛА пытались еще и глушить.
Также в отчете говорится, что 30 мая у Дачного в Луганской области был потерян контроль над пространственным положением БПЛА СММ малого радиуса.
"Вернуть БПЛА не удалось. Команда Миссии покинула этот район", - добавили наблюдатели.



Теги: обстрел, ОБСЕ, беспилотник, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх