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В Мариуполе из-за непогоды отменили все мероприятия ко Дню защиты детей
01.06.2021 13:00
В Мариуполе все городские мероприятия, которые были запланированы на 1 июня к Международному дню защиты детей, отменены из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс служба горсовета, передает Depo.Донбасс.
К тому же, из-за ливня возникли проблемы в работе городского транспорта на ряде маршрутов. Отмечается, что о новых датах празднования предупредят заранее.
Теги: Мариуполь, непогода, День защиты детей
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