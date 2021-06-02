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В Краматорске повысили стоимость проезда в общественном транспорте
02.06.2021 14:00
Исполком Краматорского городского совета утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщает "Краматорськ пост".
Согласно решению, проезд в троллейбусах будет стоить 8 грн, проезд в маршрутках и автобусах (как частных, так и коммунальных) - 10 грн.
В принятом сегодня новом тарфие учтено повышение заработной платы водителей с 7 до 12,5 тыс. гривен. По мнению городских властей, это поможет вывести выручку из тени, при условии что одновременно водителям будут повышены нормативы сборов выручки. Также новый тариф учитывает возросшуюстоимость горюче-смазочных материалов и прочие расходы, а также 15-процентную рентабельность для частных перевозчиков и 12% - для ТТУ.
Теги: стоимость, Краматорск, проезд, общественный транспорт
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