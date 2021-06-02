В ОРДО приговорили российского блогера Романа Манекина к 2,5 годам лишения свободы

02.06.2021 08:00

Так называемый суд группировки «ДНР» приговорил донецкого блогера Романа Манекина к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Об этом пишет Telegram-канал «Донецкий Абориген».

Отмечается, что заседания проходили в закрытом режиме. Решение «суда» обещали обнародовать позже.

Сотрудники «МГБ ДНР» задержали Манекина в очередной раз в декабре 2020 года из-за «возможного сотрудничества с украинскими спецслужбами».

Роман Манекин родом из Донецкой области, но имеет российское гражданство. Он является сторонником «ДНР» и «русского мира», однако в своих публикациях часто критикует руководство «ДНР», включая главу Дениса Пушилина. Манекина уже несколько раз задерживали силовики «ДНР». В частности, в 2018 году он был освобожден после призывов некоторых российских политиков и публикаций в СМИ РФ.



