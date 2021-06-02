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В Раде "завернули" законопроект об отмене пограничных штрафов жителям ОРДЛО

02.06.2021 16:00
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В Раде "завернули" законопроект об отмене пограничных штрафов жителям ОРДЛО

Законопроект об отмене штрафов за пересечение границы с Россией для жителей ОРДЛО не прошел согласование в Раде. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.
«Вы знаете, что я вместе со своими коллегами подготовил законопроект по отмене штрафов. И делаю все, чтобы он вступил в действие. Но сегодня получил заключение на законопроект от Главного научно-экспертного управления, и оно негативное. Одно из их замечаний – пояснительная записка к проекту неубедительная», – пишет Магомедов.
Нардеп отмечает, что всем ведомствам известна сложившаяся ситуация, но решать ее не хотят.
«Вся Украина знает, в какой жизненной ситуации оказались наши граждане, проживающие на временно неподконтрольной территории. Знают и через какие сложности приходится им проходить, чтобы попасть на украинскую территорию. Об отмене штрафов мы говорим еще с прошлого года. Встречаемся с профильными министерствами, правоохранительными органами. Все единогласно говорят, что проблему нужно решать. А воз и ныне там», – констатирует Магомедов.
Он подчеркивает, что реальная ситуация намного хуже, поскольку такими действиями государство отталкивает своих граждан, желающих вернуться в Украину.
«Своими действиями мы отворачиваем тех граждан, которые поддерживают Украину и хотят, чтобы оккупированные территории снова вернулись. Мы сами отбиваем у них всякое желание вернуться в родную страну», – считает нардеп.
Магомедов заключил, что будет отстаивать законопроект на заседании профильного подкомитета Рады.



Теги: законопроект, штраф, граница, Верховная Рада, ОРДЛО
 
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