За сутки на Донбассе не зафиксировано нарушений режима "тишины"

03.06.2021 09:00

За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7:00 утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.