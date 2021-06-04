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Архив - Донецкая область

МККК доставил в ОРДЛО три грузовика гумпомощи

04.06.2021 16:00
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МККК доставил в ОРДЛО три грузовика гумпомощи

На неподконтрольную часть Донецкой и Луганской областей сегодня, 4 июня, тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,52 тонны. Об этом сообщило министерство по делам временно оккупированных территорий Украины.
Гуманитарная помощь передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.
Машины доставили гуманитарный груз через КПВВ «Новотроицкое».



Теги: Красный Крест, гуманитарная помощь, ОРДЛО
 
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