На Донетчине открыли три прививочных пункта для жителей ОРДО

04.06.2021 10:00

В Донецкой области предусмотрели три пункта прививок от коронавируса для жителей оккупированной территории. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник сегодня, 3 июня, в Краматорске, сообщает "Радио Свобода".

Их разместили в амбулаториях села Бугас, поселка Новотроицкое и поселка городского типа Ольгинка.

«Если люди (с оккупированных территорий - прим.) будут иметь желание - мы готовы их вакцинировать. Вакцина сейчас пришла. Сегодня зашло 3,5 тысячи доз вакцины Pfizer, и вчера 8400 доз вакцины Coronavac. И ожидаем на следующей неделе еще почти 20 тысяч доз вакцины Astrazeneca», - заявил он.

Чиновник уточнил, что ни одной прививки пока не сделали.

Руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко связывает отсутствие прививок жителям ОРДО с тем, что гибридные силы России блокируют работу пунктов пропуска на линии разграничения.