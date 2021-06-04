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"Тишина" на Донбассе продержалась двое суток
04.06.2021 08:00
С начала текущих суток пятницы подразделения сепаратистов один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке 4 июня.
"Недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", – говорится в сообщении.
При этом за прошедшие двое суток, 2 и 3 июня, обстрелов со стороны противника не было зафиксировано.
Теги: Донбасс, нарушения, режим тишины
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