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Главаря НВФ "Оплот" заочно приговорили к пожизненному заключению
Куйбышевский районный суд Запорожской области вынес заочный приговор командиру подразделения "Оплот" Юрию Шпакову за обстрел автобуса под Волновахой. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд установил, что обвиняемый в апреле 2014 года вступил в ряды "ДНР" и с апреля 2014 по май 2015 год занимал должность "командира 1-го батальона пятой Донецкой ОМСБр Оплот". Он также принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ.
"13 января 2015 года, исполняя приказ своего непосредственного командования, он руководил обстрелом из реактивных систем залпового огня по блокпосту возле города Волноваха Донецкой области, на котором находились гражданские лица", - говорится в сообщении на сайте суда.
Обвиняемого заочно приговорили к пожизненному заключению и взысканию с него более 3 млн грн на возмещение морального ущерба.
Напомним, 13 января 2015 года на автодороге "Славянск-Донецк-Мариуполь" снарядами "Град" боевики убили 12 человек, находившихся в автобусе Златоустовка — Донецк. Еще 18 были ранены. В числе погибших были мирные жители Волновахи и прилегающего района, Донецка, Докучаевска, Макеевки. В 2017 году в Волновахе открыли памятник погибшим.
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