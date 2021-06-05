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Вчера КПВВ на Донбассе пересекло почти 2000 человек
05.06.2021 10:00
За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 812 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 720 человек.
А через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" 177 и 208, соответственно. Об этом сообщает штаб ООС.
По данным БФ "Право на защиту", людям, которые пересекли линию разграничения, сделали 311 бесплатных экспресс-тестов (141 - в "Станице" и 170 - в "Новотроицком").
Теги: Донбасс, Новотроицкое, Станица Луганская, КПВВ
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