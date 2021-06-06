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Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: один обстрел, есть раненый

06.06.2021 09:00
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Сутки в ООС: один обстрел, есть раненый

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки зафиксирован один минометный обстрел. Боевых потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.
За прошедшие сутки, 5 июня, в районе проведения операции ООС обстрелов не зафиксировано. "По состоянию на 7:00, 6 июня, российско-оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции из миномета 120-го калибра у населенного пункта Пески", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что один военнослужащий получил боевое ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Бойца госпитализировали. Его состояние здоровья средней тяжести.



Теги: Донбасс, нарушение, обстрелы, режим тишины, ООС
 
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