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Архив - Донецкая область

Завтра в Украине заработают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»

06.06.2021 11:00
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Завтра в Украине заработают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»

C 7 июня для абитуриентов с неподконтрольных территорий на базе украинских университетов начинают работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Об этом напомнил заместитель министра образования и науки по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом", передает Укринформ.
"Это 140 университетов Министерства образования и науки, три университета Министерства внутренних дел, 14 университетов Министерства культуры и информационной политики, университеты системы Министерства здравоохранения. Весь алгоритм поступления дети могут узнать дистанционно на специализированных сайтах, как и в прошлом году", — отметил Витренко.
По его словам, во время вступительной кампании будет работать "горячая линия", где абитуриенты смогут получить консультацию специалистов.
Витренко напомнил, что абитуриенты с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма смогут поступать в украинские вузы без результатов ВНО.
"Дети с неподконтрольных территорий поступают без внешнего независимого оценивания по результатам тестирования, которое они будут проходить в один день. Всё будет сделано, как и в прошлом году. Для того, чтобы каждый желающий ребёнок попал в Украину и учился в Украине", — отметил чиновник.



Теги: Крым, тестирование, ВУЗ, абитуриент, ОРДЛО
 
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