Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"

07.06.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"

В Донецкой области будут судить 3 "членов УИК" на "референдуме" в Бахмуте и Лиманском районе. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
По данным следователей, 3 женщины работали "членами участковой избирательной комиссии" в 2014 году, когда пророссийские силы организовали незаконный "референдум". Участки были размещены в Бахмуте и с. Колодец, в Лиманском районе.
Женщинам инкриминируют статью "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц". Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.



Теги: Донбасс, суд, референдум, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх