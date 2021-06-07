На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"

07.06.2021 12:00

В Донецкой области будут судить 3 "членов УИК" на "референдуме" в Бахмуте и Лиманском районе. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По данным следователей, 3 женщины работали "членами участковой избирательной комиссии" в 2014 году, когда пророссийские силы организовали незаконный "референдум". Участки были размещены в Бахмуте и с. Колодец, в Лиманском районе.

Женщинам инкриминируют статью "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц". Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.