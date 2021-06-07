СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина

07.06.2021 14:00

В Донецкой области возле Славянска СБУ обнаружила тайник с оружием, оставленный группировкой Гиркина. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что по оперативной информации, арсенал был создан в 2014 году для незаконного вооруженного формирования Игоря Гиркина.

Тайник был оборудован под фундаментом заброшенного здания в селе Стародубовка возле Славянска.

Правоохранители изъяли из тайника 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, 11 реактивных противотанковых гранат РПГ, более 4 тысяч патронов калибра 5,45.

Проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к обустройству тайника и незаконному обороту оружия.