Последние новости раздела
- СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина14:00
- В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний13:00
- На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"12:00
- В ОРДО решили создать "институт" для изучения истории Донбасса11:00
- Завтра в Украине заработают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»11:00
- Сутки в ООС: один обстрел, есть раненый09:00
- Главаря НВФ "Оплот" заочно приговорили к пожизненному заключению15:00
- Вчера КПВВ на Донбассе пересекло почти 2000 человек10:00
- МККК доставил в ОРДЛО три грузовика гумпомощи16:00
- На Донетчине открыли три прививочных пункта для жителей ОРДО10:00
СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина
07.06.2021 14:00
В Донецкой области возле Славянска СБУ обнаружила тайник с оружием, оставленный группировкой Гиркина. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сообщается, что по оперативной информации, арсенал был создан в 2014 году для незаконного вооруженного формирования Игоря Гиркина.
Тайник был оборудован под фундаментом заброшенного здания в селе Стародубовка возле Славянска.
Правоохранители изъяли из тайника 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, 11 реактивных противотанковых гранат РПГ, более 4 тысяч патронов калибра 5,45.
Проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к обустройству тайника и незаконному обороту оружия.
Теги: Славянск, СБУ, тайник, Гиркин
Читайте также:
- СБУ выявила в Славянске тайник диверсантов "ЛДНР"
- Сепаратисты Славянска заявляют, что отпустили двух спецназовцев СБУ Украины
- Мэру Славянска нашлась временная замена (ВИДЕО)
- Контрразведка установила личность заместителя "Стрелка" - "Абвера"
- В зоне АТО силовики СБУ обнаружили внушительные тайники с боеприпасами
- На Донбасі знайшли схованки з російською зброєю
- СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина14:00
- В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний13:00
- На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"12:00
- В ОРДО решили создать "институт" для изучения истории Донбасса11:00
- "Следователи" из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича13:00
- Завтра в Украине заработают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»11:00
- Сутки в ООС: один обстрел, есть раненый09:00
- Главаря НВФ "Оплот" заочно приговорили к пожизненному заключению15:00
- Вчера КПВВ на Донбассе пересекло почти 2000 человек10:00
- МККК доставил в ОРДЛО три грузовика гумпомощи16:00
- В центрах массовой вакцинации за выходные сделали 15000 прививок15:00
- СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина14:00
- В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний13:00
- На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"12:00
- В ОРДО решили создать "институт" для изучения истории Донбасса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня10:00
- В Мариуполе прошел фестиваль уличной культуры09:00
- В РФ возмутились новой формой сборной Украины по футболу08:00
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня17:00
- Зеленский по случаю праздника угостил журналистов шашлыками15:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- Главаря НВФ "Оплот" заочно приговорили к пожизненному заключению
- Вчера КПВВ на Донбассе пересекло почти 2000 человек
- "Следователи" из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича
- На Донетчине открыли три прививочных пункта для жителей ОРДО
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня
- МККК доставил в ОРДЛО три грузовика гумпомощи
- Завтра в Украине заработают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»
- "Тишина" на Донбассе продержалась двое суток
- Ахметов отказался считать себя олигархом
- На этих выходных центры массовой вакцинации будут работать уже в 10 городах Украины