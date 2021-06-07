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Архив - Донецкая область

В ОРДО решили создать "институт" для изучения истории Донбасса

07.06.2021 11:00
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В ОРДО решили создать "институт" для изучения истории Донбасса

Институт изучения истории Донбасса в скором времени начнет формирование коллектива, организация будет открыта до конца текущего года. Об этом сообщили в "министерстве образования и науки ДНР".
Речь идет об образовательно-культурной платформе для изучения военной истории шахтерского края. В планах – проведение раскопок по линии Миус-фронта с дальнейшим экспонированием в музее и организация музейной практики для студентов-историков по основам реставрации.
Учреждение будет создано на базе Донецкого центра института востоковедения им. А. Крымского, работавшего до начала боевых действий в составе Донецкого научного центра НАН Украины.



Теги: Донбасс, институт, история, ОРДО
 
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