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Архив - Донецкая область

Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек

08.06.2021 13:00
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Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек

340 граждан проследовали через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 7 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Уточняется, что на территорию "республики" запущено 118 человек и 29 транспортных средств. Вместе с тем в подконтрольные Украин районы выпущено 40 автомобилей и 222 человека.
По данным правозащитников БФ “Право на захист”, в понедельник:

  • в списках на пересечение в сторону т.н. “ДНР” было 187 человек (то есть полсотни людей не приехали);
  • 208 человек сдали экспресс-тест на коронавирус (все оказались отрицательными);
  • 3 человека поехали на обсервацию;
  • последний человек приехал из ОРДО в 16:45 (это при том, что пропускные операции на КПВВ “Новотроицкое” прекращаются в 16:00). Поэтому в понедельник этот КПВВ закрылся на час позже;
  • 1 женщина осталась ночевать в палатке ГСЧС.  


Теги: Донбасс, Новотроицкое, Еленовка, КПВВ
 
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