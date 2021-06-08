Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек

08.06.2021 13:00

340 граждан проследовали через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 7 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Уточняется, что на территорию "республики" запущено 118 человек и 29 транспортных средств. Вместе с тем в подконтрольные Украин районы выпущено 40 автомобилей и 222 человека.

По данным правозащитников БФ “Право на захист”, в понедельник: