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Мобильная клиника Красного Креста приедет в прифронтовую зону на Донетчине
08.06.2021 12:00
Мобильная клиника Общества Красного Креста проведет бесплатные приемы в прифронтовой зоне Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево.
В среду, 9 июня, с 9:00 в помещении "Гуманитарного штаба" в населенном пункте Бахмутка будет вести прием семейный врач Валерия Леонова и Мобильная Медицинская Клиника проекта Общества Красного Креста Украины.
Прием граждан будет происходить по предварительной записи по телефонам: 063 576 09 42, 066 424 63 63.
Аналогичный прием пройдет в населенном пункте Пески-2 в пятницу, 11 июня. Записываться на консультацию просят предварительно по телефону: 050 239 10 87.
При необходимости жители прифронтовой зоны могут сделать электрокардиограмму и сдать анализ крови на сахар.
Теги: Донбасс, Красный Крест, клиника
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