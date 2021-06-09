Мэр Мариуполя проведет чрезвычайный брифинг из-за последствий непогоды

09.06.2021 09:00

В Мариуполе продолжаются аномальные дожди. Из-за непрекращающихся ливней объявлен красный уровень опасности. В связи с этим созвано заседание спецкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ежедневно она будет оперативно информировать мариупольцев о работе коммунальных служб во время непогоды, сообщает MRPL.CITY.

Сегодня городской голова Вадим Бойченко проведет первое заседание спецкомиссии, где обсудят способы устранения последствий непогоды. Мариупольское телевидение будет вести прямую трансляцию.

Посмотреть прямую трансляцию можно 9 июня в 10:00 на телеканале МТВ, а также на официальной странице Facebook и канале YouTube.