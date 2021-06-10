Михаил Саакашвили открыл в Мариуполе "Офис простых решений"

10.06.2021 17:00

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили открыл "Офис простых решений и результатов" в Мариуполе. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба городского совета.

Офис начал работать на базе Beetroot academy. Задача учреждения – лоббировать интересы города на национальном уровне.

Кроме того, офис будет способствовать формированию консорциума частного бизнеса и муниципальной власти.

"Вместе с депутатами межфракционного объединения хотим помочь Мариуполю стать городом-магнитом для всей Украины. В городе потрясающий туристический потенциал. Мы должны заставить всех не мешать открытию аэропорта. До конца года здесь должен быть аэропорт. Это наша первая цель", - сказал Михеил Саакашвили.

Он добавил, что уже есть договоренность с министром инфраструктуры об осуществлении ремонта дороги Мариуполь-Бердянск.

В свою очередь заместитель городского головы Александр Кочурин представил основные компоненты плана по трансформации города в туристический кластер.

"Наша основная ценность и потенциал - море. Мы планируем реконструировать три пляжные зоны, которые станут основным магнитом для туристов. Однако они должны быть наполненными. Выделили компоненты: проведение масштабных культурных ивентов, создание крупнейшего аквапарка в Украине и открытие парка аттракционов", - рассказал Кочурин.

Ранее "Офисы простых решений и результатов" были открыты в Днепре, Одессе и Харькове.