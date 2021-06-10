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Зеленский побывал на линии фронта в Донецкой области
10.06.2021 11:00
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Донецкую область побывал на передовой. Об этом он сообщил в Твиттере.
"Опять на Донбассе. Опять - на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира. Вижу у наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. На таких патриотах держится оборона", - отметил Зеленский.
Теги: Донбасс, ООС, Зеленский
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