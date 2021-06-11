- В ОРДЛО предприятия Курченко будет "спасать" новый "инвестор"14:00
- Франция поставила на Донбасс медоборудование для больниц зоны ООС13:00
- Сутки в ООС: 12 обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- Парламентарии из Франции посетили КПВВ "Гнутово"08:00
- Михаил Саакашвили открыл в Мариуполе "Офис простых решений"17:00
- В Донецке начали установку нового колеса обозрения16:00
- Стал известен адрес первого в Донецкой области пункта массовой вакцинации15:00
- Зеленский побывал на линии фронта в Донецкой области11:00
- "Центробанк ДНР" начал прием заявок на получение потребительских кредитов15:00
- Зеленский приехал на Донбасс13:00
Франция поставила на Донбасс медоборудование для больниц зоны ООС
Из Франции в Краматорск двумя автопоездами доставлено медицинское оборудование стоимостью более 8 млн гривен. Гуманитарный груз поступил в Украину в рамках Международной стратегической инициативы "Помощь Восток", передает Рубрика.
Об этом сообщил основатель инициативы "Помощь Восток", командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Он отметил, что данное имущество уже скоро будет распределено между военными госпиталями и гражданскими учреждениями здравоохранения, расположенных в населенных пунктов приближенных к линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.
"После разгрузки автопоездов и своевременного растаможивания, гуманитарную помощь получат перинатальный центр и городские клинические больницы Краматорска, Мирнограда и Торецка, Днепропетровская областная детская клиническая больница, а также Военно-медицинские клинические центры Восточного и Северного регионов", — отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, новое медицинское оборудование поможет максимально облегчить и ускорить лечение и реабилитацию пациентов. Особенно тех, кто восстанавливается после тяжелых заболеваний, травм или сложных операций.
Теги: Донбасс, Франция, Краматорск, оборудование, медицина
- В Краматорске не хватает денег на ремонт столовых в школах и детсадах
- В Краматорской больнице №1 грандиозные перемены, - "Донбасс SOS"
- Из Краматорска исчезли 334 пожарных гидранта
- Макеевские рыбаки приближаются к Франции (ФОТО)
- Краматорчане отправили соседям сто тонн ценного оборудования
- В краматорских больницах операционные столы не менялись с 1938 года
- В ОРДЛО предприятия Курченко будет "спасать" новый "инвестор"14:00
- Франция поставила на Донбасс медоборудование для больниц зоны ООС13:00
- В серой зоне перед КПВВ "Станица Луганская" умерла женщина10:00
- Сутки в ООС: 12 обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- Парламентарии из Франции посетили КПВВ "Гнутово"08:00
- Михаил Саакашвили открыл в Мариуполе "Офис простых решений"17:00
- В Донецке начали установку нового колеса обозрения16:00
- Стал известен адрес первого в Донецкой области пункта массовой вакцинации15:00
- Зеленский побывал на линии фронта в Донецкой области11:00
- На КПВВ «Станица Луганская» подешевели ПЦР-тесты09:00
- В ОРДЛО предприятия Курченко будет "спасать" новый "инвестор"14:00
- Франция поставила на Донбасс медоборудование для больниц зоны ООС13:00
- Сегодня стартует Евро-202012:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 июня11:00
- В серой зоне перед КПВВ "Станица Луганская" умерла женщина10:00
- Сутки в ООС: 12 обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- Парламентарии из Франции посетили КПВВ "Гнутово"08:00
- Михаил Саакашвили открыл в Мариуполе "Офис простых решений"17:00
- В Донецке начали установку нового колеса обозрения16:00
- Стал известен адрес первого в Донецкой области пункта массовой вакцинации15:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков
- На КПВВ «Станица Луганская» подешевели ПЦР-тесты
- На донецкой шахте имени Засядько возникла угроза затопления
- Зеленский приехал на Донбасс
- В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)
- В Донецке начали установку нового колеса обозрения
- "Центробанк ДНР" начал прием заявок на получение потребительских кредитов
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый
- Зеленский побывал на линии фронта в Донецкой области
- Михаил Саакашвили открыл в Мариуполе "Офис простых решений"