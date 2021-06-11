Парламентарии из Франции посетили КПВВ "Гнутово"

11.06.2021 08:00

10 июня на КПВВ "Гнутово" с визитом находились депутаты Национального собрания Французской Республики. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

Французские пардаментарии ознакомидись с ситуацией в пределах гуманитарного дорожного коридора, где передвижение граждан в настоящий момент блокируется российско-оккупационными войсками.

"Перемещение людей полностью блокируется на временно оккупированной территории Украины. В то же время у нас в контрольном пункте находится достаточное количество пограничников, готовых обеспечить пропуск ", - рассказал гостям и.о. начальника Донецкого погранотряда полковник Сергей Лозинский.

"Франция гордится героизмом украинцев и занимается ситуацией, которая сложилась. Надеемся на скорое и успешное ее урегулирование. Мы приложим все усилия, которые от нас зависят ", - от имени французских парламентариев заявил депутат Нацсобрания Франции Пьер Персон.