Сутки в ООС: 12 обстрелов, ранен боец ВСУ

11.06.2021 09:00

За сутки, 10 июня, на Донбассе зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 11 июня.

Возле Шумов сепаратисты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от Новгородского противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Причепиловки - из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Водяного, на Приазовье, сепаратисты четыре раза обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А неподалеку Водяного, возле Донецка, - из станковых противотанковых гранатометов.

Около Старогнатовки противник открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Луганского сепаратисты дважды обстреливали наших защитников из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Песков враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия - один украинский военный получил ранения. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

Украинские военные на обстрелы противника открывали ответный огонь.