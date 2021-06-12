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Архив - Донецкая область

Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма продлили срок приема документов

12.06.2021 15:00
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Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма продлили срок приема документов

Прием документов для участия в бесплатных подготовительных курсах со стипендиальным обеспечением для абитуриентов из временно оккупированных Донбасса и Крыма продлили до 29 июня. Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.
Такое решение приняли в связи с блокировкой работы КПВВ российскими оккупационными администрациями, из-за чего молодежь из оккупированных территорий не может попасть на подконтрольную территорию Украины.
«В связи с блокированием работы КПВВ оккупационными администрациями РФ в Донецкой и Луганской областях принято решение о продлении срока приема документов до 29 июня 2021 на обучение на подготовительных курсах для молодежи с временно оккупированных территорий и населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения», — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, абитуриент, документы, срок
 
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