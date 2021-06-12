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Правозащитники: справка о вакцинации не освобождает от самоизоляции после прохождения КПВВ на Донбассе
Монитор благотворительного фонда “Право на защиту” Екатерина Рачинская рассказала в комментарии Свободному радио, что некоторые люди приходят на КПВВ на линии разграничения со справками о вакцинации. Люди уверены, что их должны пропустить без установки мобильного приложения на смартфон.
“Они думают, что эти требования отменили, что если у них есть справки о вакцинации (любой вакциной), то это освобождает их от установления мобильного приложения. Нет, все равно мобильное приложение “Вдома” должно быть установлено, несмотря на наличие вакцинации, даже если вакцина утверждена ВОЗ”, – рассказывает представительница благотворительного фонда.
По наблюдениям правозащитников, людей, которые не знают о необходимости установления мобильного приложения “Вдома” на свой смартфон становится все больше.
“Поэтому едут без смартфонов или средств, чтобы приобрести их возле КПВВ, – и сталкиваются на КПВВ со сложностями. Потому что на неподконтрольной территории нет информации, а если она есть, то она искажена и не соответствует действительности”, – отмечает представительница БФ “Право на защиту”.
Правозащитники напоминают: требование по установлению мобильного приложения “Вдома” для 2-недельной самоизоляции по коронавирусу никто не отменял.
Теги: Донбасс, вакцинация, КПВВ, COVID-19, самоизоляция
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