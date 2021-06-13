Мариуполь отметил седьмую годовщину освобождения от боевиков

13.06.2021 17:00

В Мариуполе несколько тысяч человек прошлись по центральным улицам по случаю годовщины освобождения города от незаконных вооруженных формирований, сообщают Новости Донбасса.

Участники шествия несли флаги Украины и баннеры с надписями в поддержку полка «Азов», который вместе с военнослужащими ВСУ провели ряд спецопераций 13 июня 2014 года в Мариуполе.

По случаю дня освобождения Мариуполя высказался президент Украины Владимир Зеленский.

«Семь лет назад украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов. Благодаря мужественным действиям военных и несокрушимой вере украинский в городе снова поднят Государственный флаг», — написал Зеленский в Instagram.

Он отметил, что «сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны. И на Востоке Украины, и в Крыму».