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Архив - Донецкая область

Глава ОБСЕ Линде посетила Мариупольский порт и КПВВ "Новотроицкое"

14.06.2021 14:00
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Глава ОБСЕ Линде посетила Мариупольский порт и КПВВ "Новотроицкое"

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая находится с визитом в Украине, посетила КПВВ "Новотроицкое". Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил в совем Twitter.
"Делегация ОБСЕ во главе с Анн Линде прибыла на КПВВ "Новотроицкое". Проводится брифинг руководства области и соответствующего подразделения Государственной пограничной службы Украины", - написал Боднар.
В свою очередь, Линде в своем Twitter сообщила, что посетила Мариупольский морской торговый порт с целью оценки ситуации в области безопасности в регионе после недавней напряженности.
"Суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ", - отметила Линде.



Теги: Мариуполь, Новотроицкое, ОБСЕ, КПВВ
 
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