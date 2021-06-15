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Архив - Донецкая область

В Краматорске анонсировали открытие центра массовой вакцинации

15.06.2021 15:00
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В Краматорске анонсировали открытие центра массовой вакцинации

Центр массовой вакцинации от COVID-19, который откроют на базе ледового комплекса, начнет работу в Краматорске с четверга. Об этом в ходе аппаратного совещания сегодня, 15 июня, сообщил начальник горздравотдела Андрей Петриченко, - передает корреспондент "ОстроВа".
"В ближайшее время планируется открытие стационарного пункта массовой вакцинации населения на территории ледовой арены. Адрес: ул. Дружбы, 1А. Сейчас готовятся распорядительные документы относительно организации работы этого пункта", - рассказал Андрей Петриченко.
Ожидаемая мощность центра массовой вакцинации – до 300 прививок в день. В нем будут работать пять бригад медиков.
Вакцинация будет осуществляться вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech в порядке живой очереди. Приоритет будет предоставляться гражданам, зарегистрированным в приложении "Дія", лицам старше 60 лет и из групп риска.



Теги: Донбасс, Краматорск, вакцинация, центр, COVID-19
 
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