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Архив - Донецкая область

Минздрав зарезервировал для жителей ОРДЛО 1000 доз вакцины CoronaVac

16.06.2021 14:00
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Минздрав зарезервировал для жителей ОРДЛО 1000 доз вакцины CoronaVac

На сегодня для жителей ОРДЛО в Донецкой области забронированы 1000 доз вакцины CoronaVac китайской фирмы Sinovac. Об этом в программе "На самом деле: Украина" телеканала "Дом" сообщил региональный координатор вакцинации в Донецкой области Александр Педенко, передает Трибун.
"Это однодозовая вакцина. Такая форма удобна для вакцинации приезжающих. Т.е. не нужно собирать по несколько человек, чтобы сделать вакцину из одного флакона. А так люди подошли на пункты, каждого вакцинировали — сделали укол однодозовым шприцем, и они поехали дальше", —   рассказал представитель Донецкой облгосадминистрации.
После прививки выдаётся справка об иммунизации.
"Человеку будет выдана справка о том, что он вакцинирован такой-то вакциной, что он получил такую-то дозу, вакцина такая-то, серия такая-то, срок годности вакцины такой-то. Также будет указано, что следующая вакцинация ему запланирована на такое-то число. И если он будет на территории Донецкой области, то все центры "первички" предупреждены, чтобы в это время сделать ему вторую прививку", — добавил Педенко.



Теги: вакцина, Минздрав, ОРДЛО, COVID-19
 
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