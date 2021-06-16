- Минздрав зарезервировал для жителей ОРДЛО 1000 доз вакцины CoronaVac14:00
- В Мариуполе подсчитали убытки от аномальных ливней13:00
- В Краматорске анонсировали открытие центра массовой вакцинации15:00
- 375 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» в понедельник13:00
- На Донбассе подорвались двое украинских военных10:00
- Глава ОБСЕ Линде посетила Мариупольский порт и КПВВ "Новотроицкое"14:00
- Мариуполь отметил седьмую годовщину освобождения от боевиков17:00
- В Мариуполе открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 (ВИДЕО)09:00
- Правозащитники: справка о вакцинации не освобождает от самоизоляции после прохождения КПВВ на Донбассе17:00
- Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма продлили срок приема документов15:00
Минздрав зарезервировал для жителей ОРДЛО 1000 доз вакцины CoronaVac
На сегодня для жителей ОРДЛО в Донецкой области забронированы 1000 доз вакцины CoronaVac китайской фирмы Sinovac. Об этом в программе "На самом деле: Украина" телеканала "Дом" сообщил региональный координатор вакцинации в Донецкой области Александр Педенко, передает Трибун.
"Это однодозовая вакцина. Такая форма удобна для вакцинации приезжающих. Т.е. не нужно собирать по несколько человек, чтобы сделать вакцину из одного флакона. А так люди подошли на пункты, каждого вакцинировали — сделали укол однодозовым шприцем, и они поехали дальше", — рассказал представитель Донецкой облгосадминистрации.
После прививки выдаётся справка об иммунизации.
"Человеку будет выдана справка о том, что он вакцинирован такой-то вакциной, что он получил такую-то дозу, вакцина такая-то, серия такая-то, срок годности вакцины такой-то. Также будет указано, что следующая вакцинация ему запланирована на такое-то число. И если он будет на территории Донецкой области, то все центры "первички" предупреждены, чтобы в это время сделать ему вторую прививку", — добавил Педенко.
Теги: вакцина, Минздрав, ОРДЛО, COVID-19
- Минздрав зарезервировал для жителей ОРДЛО 1000 доз вакцины CoronaVac14:00
- В Мариуполе подсчитали убытки от аномальных ливней13:00
- На КПВВ "Меловое" разоблачили изготовителя фальшивых COVID-справок10:00
- В Краматорске анонсировали открытие центра массовой вакцинации15:00
- Главарь "ЛНР" передумал проводить военные сборы резервистов14:00
- 375 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» в понедельник13:00
- В "ЛНР" внезапно вызвали резервистов на сборы11:00
- На Донбассе подорвались двое украинских военных10:00
- В ОРЛО произошел пожар на шахте08:00
- Глава ОБСЕ Линде посетила Мариупольский порт и КПВВ "Новотроицкое"14:00
- Минздрав зарезервировал для жителей ОРДЛО 1000 доз вакцины CoronaVac14:00
- В Мариуполе подсчитали убытки от аномальных ливней13:00
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня11:00
- На КПВВ "Меловое" разоблачили изготовителя фальшивых COVID-справок10:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- СМИ опубликовали программу встречи Байдена и Путина08:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- ФК "Шахтер" объявил о создании женской команды16:00
- В Краматорске анонсировали открытие центра массовой вакцинации15:00
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- В ОРЛО объявили день траура по погибшим боевикам
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня
- СБУ объявила в розыск "заммэра" оккупированного Луганска
- Глава ОБСЕ Линде посетила Мариупольский порт и КПВВ "Новотроицкое"
- Букмекеры дали прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды - Украина
- Лидеры G7 призвали Россию прекратить конфликт на Донбассе
- Ольге Бузовой присвоили "звание заслуженной артистки ДНР"
- На Донбассе подорвались двое украинских военных
- В "ЛНР" внезапно вызвали резервистов на сборы
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?