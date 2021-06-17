Мариуполь снова попал под удар стихии

17.06.2021 13:00

Мариуполь пережил ночь и утро стихийного бедствия. На город обрушились гроза с ливнем и градом при ураганном ветре, достигающем скорости 24 метра в секунду, сообщает Приазовский Рабочий.

Все службы Мариупольского горсовета, бригады коммунальных предприятий, Главного управления госслужбы по ЧС в Донецкой области работают с вечера в круглосуточном режиме. На этот раз город был более подготовлен к удару стихии – сказалась работа по очистке систем ливневой канализации и мерам по ликвидации последствий ливня в прошлый раз.

Тем не менее стихия нанесла существенный удар по Мариуполю. Особенно сильно от нее пострадали Гавань и Слободка. Как рассказал председатель Приморской райадминистрации Владимир Петров, находящийся сейчас там, было подтоплено более ста дворов и домов.

В контакт-центр 15-55 поступили заявки с десятков улиц из разных районов города об отсутствии электроэнергии. Сейчас электроснабжение восстанавливают аварийные бригады энергетиков.

Также нет электроэнергии на Центральной станции скорой медпомощи. Пока электричеством медиков снабжает дизель-генератор.

Все службы города продолжают работу по ликвидации стихии.