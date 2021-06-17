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Архив - Донецкая область

На Донбассе восемь обстрелов, ранен военный

17.06.2021 10:00
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На Донбассе восемь обстрелов, ранен военный

Сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки девять раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил, после полуночи зафиксировано одно нарушение режима "тишины". Один украинский военный был ранен. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает пресс-служба ООС.
Так, противник обстреливал украинские позиции возле Авдеевки, Зайцево, Талаковки, Новоселовки, Водяного, Приазовья, Новгородского, Луганского и Новотошковского.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 утра 17 июня со стороны сепаратистов зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле Песков противник вел огонь из минометов 120-го калибра.
В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы
 
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